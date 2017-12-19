Завтра в Украине пройдет снег, ночью во всех регионах заморозки (видеопрогноз)

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 20 декабря, в Украине пройдет снег, ночью ожидаются заморозки.

В Украине завтра пройдет снег / УНИАН

На востоке пройдет снег, температура до +3°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +3°.

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На западе Украины во вторник пройдет снег. Ночью температура до -6°.

В северных областях снегопад. Температура до -7°. В центре практически без осадков, температура до +1°.

Согласно народному прогнозу, 20 декабря — день Амвросия. Пришел Амвросий — праздники отбросил. Это означало, что до Рождества праздников больше не будет.

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