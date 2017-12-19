На Германию обрушился сильный снегопад: во Франкфурте отменили около 170 авиарейсов

15:36, 19 декабря 2017
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Многие прибывающие самолеты были перенаправлены в другие аэропорты.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Из-за сильного снегопада в аэропорту во Франкфурте-на-Майне отменили около 170 авиарейсов.

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Многие прибывающие самолеты были перенаправлены в другие аэропорты, сообщает Euronews.

Утром 18 декабря вокруг Франкфурта-на-Майне, важного транспортного узла, стихия парализовала автостраду на многие километры. Не обошлось и без дорожно-транспортных происшествий.

Напомним, в аэропорту Брюсселя (Бельгия) из-за сильного снегопада отменили около 30 авиарейсов.

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