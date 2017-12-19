Спасатели освободили более 300 автомобилей из снежных заносов
В Киеве помогли 180 людям.
В Украине спасатели из снежных заносов освободили 333 единицы автотранспортных средств.
В Украине сегодня продолжатся снегопады, во многих областях похолодает (карта)
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
"Подразделениями ГСЧС из снежных заносов освобождено 333 единицы автотранспортных средств, оказана помощь 593 гражданам. Случаев обморожения во время пробок нет", - говорится в сообщении.
В частности, в Киеве к спасательным работам была привлечена 21 единица техники, а также 44 работника ГСЧС. Из снежных заносов освобождено 127 единиц автотранспортных средств, оказана помощь 180 гражданам.
В Киевской области в спасательных работах было задействовано 18 человек, с привлечением 7 единиц техники, из них от ГСЧС - 3 единицы техники и 10 человек личного состава. Из снежных заносов освобождено около 120 единиц автотранспортных средств, оказана помощь более 280 гражданам.
В Житомирской области к спасательным работам были привлечены 4 единицы техники, а также 15 человек личного состава ГСЧС. Из снежных заносов освобождено 59 единиц автотранспортных средств, оказана помощь 72 гражданам.
Напомним, по состоянию на утро 19 декабря в Закарпатской области остаются подтопленными 243 домохозяйства, 56 подвальных помещений, 1 тыс. 716 га сельхозугодий.
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