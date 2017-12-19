Спасатели освободили более 300 автомобилей из снежных заносов

14:36, 19 декабря 2017
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В Киеве помогли 180 людям.

Из снежных заносов освободили более 300 автомобилей / УНИАН
Из снежных заносов освободили более 300 автомобилей / УНИАН

В Украине спасатели из снежных заносов освободили 333 единицы автотранспортных средств.

В Украине сегодня продолжатся снегопады, во многих областях похолодает (карта)

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Подразделениями ГСЧС из снежных заносов освобождено 333 единицы автотранспортных средств, оказана помощь 593 гражданам. Случаев обморожения во время пробок нет", - говорится в сообщении.

В частности, в Киеве к спасательным работам была привлечена 21 единица техники, а также 44 работника ГСЧС. Из снежных заносов освобождено 127 единиц автотранспортных средств, оказана помощь 180 гражданам.

В Киевской области в спасательных работах было задействовано 18 человек, с привлечением 7 единиц техники, из них от ГСЧС - 3 единицы техники и 10 человек личного состава. Из снежных заносов освобождено около 120 единиц автотранспортных средств, оказана помощь более 280 гражданам.

В Житомирской области к спасательным работам были привлечены 4 единицы техники, а также 15 человек личного состава ГСЧС. Из снежных заносов освобождено 59 единиц автотранспортных средств, оказана помощь 72 гражданам.

Напомним, по состоянию на утро 19 декабря в Закарпатской области остаются подтопленными 243 домохозяйства, 56 подвальных помещений, 1 тыс. 716 га сельхозугодий.

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