Синоптики предупреждают о повышении уровня воды в реках
На реках бассейна Днепра ожидается появление льда.
Сегодня, 19 декабря, в Украине ожидаются подъемы уровней воды в реках.
В Украине сегодня продолжатся снегопады, во многих областях похолодает (карта)
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"19 декабря ожидается прохождение максимального уровня воды тало-дождевого паводка на р. Тиса - г. Чоп высотой 1160-1210 см над нулем гидрологического поста (уровень воды на 8:00 18 декабря равнялся 1079 см), с сохранением воды на пойме", - говорится в сообщении.
Кроме того, начиная с 19 -20 декабря, на реках бассейна Днепра, мелководьях Киевского, Каневского, Кременчугского водохранилищ ожидается появление первичных ледовых образований.
Напомним, 19 декабря в Киеве ожидается очень сильный снег, порывы ветра 15-18 м/с, метель, на дорогах гололедица.
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