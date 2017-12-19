Синоптики предупреждают о повышении уровня воды в реках

13:38, 19 декабря 2017
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На реках бассейна Днепра ожидается появление льда.

На реках ожидается повышение уровней воды / УНИАН
На реках ожидается повышение уровней воды / УНИАН

Сегодня, 19 декабря, в Украине ожидаются подъемы уровней воды в реках.

В Украине сегодня продолжатся снегопады, во многих областях похолодает (карта)

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"19 декабря ожидается прохождение максимального уровня воды тало-дождевого паводка на р. Тиса - г. Чоп высотой 1160-1210 см над нулем гидрологического поста (уровень воды на 8:00 18 декабря равнялся 1079 см), с сохранением воды на пойме", - говорится в сообщении.

Кроме того, начиная с 19 -20 декабря, на реках бассейна Днепра, мелководьях Киевского, Каневского, Кременчугского водохранилищ ожидается появление первичных ледовых образований.

Напомним, 19 декабря в Киеве ожидается очень сильный снег, порывы ветра 15-18 м/с, метель, на дорогах гололедица.

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