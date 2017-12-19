В Киев наконец пришла метеорологическая зима

2017 год войдет в десятку самых теплых за 136 лет наблюдения.

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В понедельник, 18 декабря, в Киев пришла метеорологическая зима.

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Она "опоздала" на 22 дня, сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории.

18 декабря среднесуточная температура воздуха на метеостанции обсерватории составила -0,5° и по прогнозам Украинского гидрометцентра отрицательные значения температуры воздуха будут держаться до конца недели.

Устойчивое снижение среднесуточной температуры ниже 0° свидетельствует о начале метеорологической зимы, которая в этом году пришла в столицу на 19 дней позже прошлогодней.

Раньше всего в Киев зима пришла 20 октября в 1920 году, а позднее всего – 29 декабря в 2015 году.

В обсерватории отмечают, что среднемесячная температура декабря в Киеве превысит климатическую норму, а 2017 год войдет в десятку самых теплых за 136 лет наблюдения.

Напомним, 19 декабря в Киеве ожидается очень сильный снег, порывы ветра 15-18 м/с, метель, на дорогах гололедица.