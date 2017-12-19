На Закарпатье остаются подтопленными более 240 домохозяйств

11:39, 19 декабря 2017
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Жертв и пострадавших нет.

На Закарпатье подтоплены почти 250 домохозяйств / УНИАН
На Закарпатье подтоплены почти 250 домохозяйств / УНИАН

По состоянию на утро 19 декабря в Закарпатской области остаются подтопленными 243 домохозяйства, 56 подвальных помещений, 1 тыс. 716 га сельхозугодий.

В Украине сегодня продолжатся снегопады, во многих областях похолодает (карта)

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

В результате подтопления 24 скважин Мукачевского водозабора (пгт. Чинадиево) временно приостановлено централизованное водоснабжение около 12 тысяч жителей города Мукачево. Восстановление водоснабжения запланировано на 19-20 декабря.

Жертв и пострадавших нет.

Напомним, 19 декабря в Киеве ожидается очень сильный снег, порывы ветра 15-18 м/с, метель, на дорогах гололедица.

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