В Украине из-за непогоды обесточены 147 населенных пунктов

10:39, 19 декабря 2017
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В Киевской области без электроснабжения остаются 79 населенных пунктов.

Из-за непогоды без света остались почти 150 населенных пунктов / Фото УНИАН
Из-за непогоды без света остались почти 150 населенных пунктов / Фото УНИАН

В Украине в результате осложнения погодных условий из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 147 населенных пунктов в шести областях.

В Киеве сегодня пройдет снег, днем до -1°

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

В Киевской области без электроснабжения остаются 79 населенных пунктов, Черкасской - 36, Житомирской - 20, Черниговской - 8, Сумской - 3, Луганской - 1.

К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

Напомним, 19 декабря в Киеве ожидается очень сильный снег, порывы ветра 15-18 м/с, метель, на дорогах гололедица.

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