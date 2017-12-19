В Украине сегодня продолжатся снегопады, во многих областях похолодает (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 19 декабря в Украине, похолодает, местами пройдут дожди и снег.

В Украине сегодня пройдет снег / УНИАН

На востоке практически без осадков, температура до +6°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +5°.

На западе Украины во вторник ожидаются снегопады. Днем до -2°.

В северных областях пройдет снег. Температура до +1°. В центре практически без осадков, температура до +1°.

Прогноз на 19 декабря / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 19 декабря — Николая Чудотворца. Какой день на Николая зимнего, такой и на Николая летнего.

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