В Украине объявили штормовое предупреждение

Сильный снег пройдет в Киевской и Черниговской областях.

В Украине ожидаются сильные метели / УНИАН

На вторник, 19 декабря, синоптики объявили в Украине штормовое предупреждение. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр в Facebook.

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"19 декабря на дорогах страны, кроме юга и востока, гололедица, ночью и утром в западных и северных областях порывы ветра 15-18 м / с, метели, на Черниговщине и Киевщине сильный снег", - сообщили синоптики.

Как сообщал УНИАН, синоптик рассказал, когда в Киеве прекратится мощный снегопад. 19 декабря центр циклона переместится на север Украины - там ожидаются также снегопады