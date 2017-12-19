В Украине объявили штормовое предупреждение

07:26, 19 декабря 2017
1295

Сильный снег пройдет в Киевской и Черниговской областях.

УНИАН
В Украине ожидаются сильные метели / УНИАН

На вторник, 19 декабря, синоптики объявили в Украине штормовое предупреждение. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр в Facebook.

Аномально теплый декабрь установил температурный рекорд в Киеве

"19 декабря на дорогах страны, кроме юга и востока, гололедица, ночью и утром в западных и северных областях порывы ветра 15-18 м / с, метели, на Черниговщине и Киевщине сильный снег", - сообщили синоптики.

Как сообщал УНИАН, синоптик рассказал, когда в Киеве прекратится мощный снегопад. 19 декабря центр циклона переместится на север Украины - там ожидаются также снегопады

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Киеве завтра без осадков, температура до +26° В Киеве завтра без осадков, температура до +26°
Мощный ливень затопил Черкассы (видео) Мощный ливень затопил Черкассы (видео)
Буря, три волны дождей и температурные качели: какой будет погода в мае в Украине Буря, три волны дождей и температурные качели: какой будет погода в мае в Украине
Наводнение затопило Анкару (видео) Наводнение затопило Анкару (видео)
Укргидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды на реках Укргидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды на реках
В Украине сегодня местами пройдут дожди, температура до +28° (карта) В Украине сегодня местами пройдут дожди, температура до +28° (карта)
В Киеве началось метеорологическое лето В Киеве началось метеорологическое лето

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 27 °
Практически безоблачно
Погода Стерлинг
56 %
765 мм
3.1 м/с
2 %
Лента новостей