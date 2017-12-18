Синоптик рассказал, когда в Киеве прекратится мощный снегопад

Начиная с 21 декабря, осадки прекратятся.

Столицу 18 декабря накрыл мощный снегопад / фото УНИАН

Завтра центр циклона переместится на север Украины - там ожидаются также снегопады, но не такие интенсивные, как сегодня. Об этом сообщил директор Укргидрометцентра Николай Кульбида.

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"Завтра центр циклона переместится на северные районы страны, таким образом, снегопады меньшей интенсивности будут продолжаться в северных частях центральных областей, в том числе в Киеве и Киевской обл. 20 декабря интенсивность осадков уменьшится, 21 - прекратятся вообще", - сообщил синоптик, слова которого передает "112 Украина".

Кроме этого, Кульбида спрогнозировал также понижение температуры.

"Температурный режим постепенно будет снижаться, от -3 до -8 градусов мороза в утренние часы (на всей территории Украины)", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 19 декабря ночью в Киеве ожидается сильный снег, порывы ветра 15-18 м/с, метель, на дорогах - гололедица.

18 декабря Киев парализовал мощный снегопад. Город сковали 9-балльные пробки, произошло большое количество ДТП.