Синоптик рассказал, когда в Киеве прекратится мощный снегопад

21:40, 18 декабря 2017
146

Начиная с 21 декабря, осадки прекратятся.

Столицу 18 декабря накрыл мощный снегопад / фото УНИАН
Столицу 18 декабря накрыл мощный снегопад / фото УНИАН

Завтра центр циклона переместится на север Украины - там ожидаются также снегопады, но не такие интенсивные, как сегодня. Об этом сообщил директор Укргидрометцентра Николай Кульбида.

Не успеет отойти от последствий непогоды: Киев ночью накроет еще большая метель (фоторепортаж)

"Завтра центр циклона переместится на северные районы страны, таким образом, снегопады меньшей интенсивности будут продолжаться в северных частях центральных областей, в том числе в Киеве и Киевской обл. 20 декабря интенсивность осадков уменьшится, 21 - прекратятся вообще", - сообщил синоптик, слова которого передает "112 Украина".

Кроме этого, Кульбида спрогнозировал также понижение температуры.

"Температурный режим постепенно будет снижаться, от -3 до -8 градусов мороза в утренние часы (на всей территории Украины)", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 19 декабря ночью в Киеве ожидается сильный снег, порывы ветра 15-18 м/с, метель, на дорогах - гололедица. 

18 декабря Киев парализовал мощный снегопад. Город сковали 9-балльные пробки, произошло большое количество ДТП.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Киеве завтра без осадков, температура до +26° В Киеве завтра без осадков, температура до +26°
Погода на 9 мая: в Украине местами пройдут дожди, на востоке температура до +27° (видеопрогноз) Погода на 9 мая: в Украине местами пройдут дожди, на востоке температура до +27° (видеопрогноз)
Буря, три волны дождей и температурные качели: какой будет погода в мае в Украине Буря, три волны дождей и температурные качели: какой будет погода в мае в Украине
Наводнение затопило Анкару (видео) Наводнение затопило Анкару (видео)
В Украине сегодня местами пройдут дожди, температура до +28° (карта) В Украине сегодня местами пройдут дожди, температура до +28° (карта)
Синоптик предупредила о резком ухудшении погоды в Киеве и области (карты) Синоптик предупредила о резком ухудшении погоды в Киеве и области (карты)
В Киеве завтра без осадков, температура до +27° В Киеве завтра без осадков, температура до +27°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 27 °
Практически безоблачно
Погода Стерлинг
56 %
765 мм
3.1 м/с
2 %
Лента новостей