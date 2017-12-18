Ограничения въезда грузовиков в Киев из-за непогоды могут продолжаться до 20 декабря (видео)

20:15, 18 декабря 2017
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В КГГА напомнили, что сейчас въезд в столицу грузовиков ограничен ориентировочно до 22:00.

Завтра, 19 декабря, в случае неблагоприятных погодных условий ограничение будет действовать с 06:00 / фото УНИАН
Завтра, 19 декабря, в случае неблагоприятных погодных условий ограничение будет действовать с 06:00 / фото УНИАН

В Киеве временные ограничения въезда крупногабаритного транспорта, которые вводятся из-за ненастья, могут продолжаться до 20 декабря. Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации со ссылкой на заместителя председателя КГГА Николая Поворозника.

«Согласно информации Украинского гидрометцентра, осложнение погодных условий в виде сильного снега, метели и ветра, в столице продлится до 20 декабря включительно. Поэтому до этого времени в случае необходимости будет ограничиваться въезд крупногабаритного транспорта в столицу с целью обеспечения беспрепятственной работы снегоуборочной техники и уменьшения возможности возникновения пробок», - сказал Поворозник.

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В КГГА напомнили, что сейчас въезд в столицу грузовиков ограничен ориентировочно до 22:00.

Завтра, 19 декабря, в случае неблагоприятных погодных условий ограничение будет действовать с 06:00.

Сейчас в уборке и очистке улиц столицы задействовано около 600 единиц снегоуборочной техники.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 декабря, с 06:00 до 13:00 был ограничен въезд в Киев крупногабаритного транспорта.

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