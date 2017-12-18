Не успеет отойти от последствий непогоды: Киев ночью накроет еще большая метель (фоторепортаж)

19 декабря в столице ожидается ухудшение погодных условий.

19 декабря ночью в Киеве ожидается сильный снег, порывы ветра 15-18 м/с, метель, на дорогах - гололедица. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

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"19 декабря в столице ожидается осложнение погодных условий: ночью сильный снег, порывы ветра 15-18 м/с, метель; на дорогах гололедица", - говорится в сообщении.

В связи с этим спасатели призвали водителей быть внимательными и осторожными на дорогах. В частности, рекомендуется пользоваться общественным транспортом, снижать скорость перед пешеходными переходами и местами расположения детских учреждений, соблюдать безопасную дистанцию ​​и скорость движения и включать габаритные огни или противотуманные фонари.

Напомним, 18 декабря с 06:00 до 13:00 был ограничен въезд в Киев крупногабаритного транспорта. Кроме того, указанное ограничение будет действовать 18 декабря с 17:00 ориентировочно до 22:00 и с 06:00 19 декабря в случае неблагоприятных погодных условий.

По данным Погода УНИАН, 19 декабря в Украине похолодает, во многих регионах пройдет снег.

Как сообщал УНИАН, 18 декабря Киев парализовал мощный снегопад. Город сковали 9-балльные пробки, произошло большое количество ДТП.