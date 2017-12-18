В Киеве завтра пройдет снег, днем до -1°

17:00, 18 декабря 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 19 декабря, в столице пройдет снег, температура до -2°.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем -1°, вечером - до -1°. Ветер западный и северо-западный, до 8,2 м/с.

Аномально теплый декабрь установил температурный рекорд в Киеве

Солнце в столице взойдет в 07:54, а зайдет в 15:55.

Как сообщал УНИАН, 19 декабря в Украине похолодает, во многих регионах пройдет снег.

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