Завтра в Украине пройдет снег, на западе ночью до -5° (видеопрогноз)

16:30, 18 декабря 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 19 декабря в Украине похолодает, во многих регионах пройдет снег.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

На востоке практически без осадков, температура до +6°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +5°.

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На западе Украины во вторник пройдет снег. Температура до -5°.

В северных областях снегопад. Температура до -2°. В центре практически без осадков, температура до +2°.

Согласно народному прогнозу, 19 декабря — Николая Чудотворца. Какой день на Николая зимнего, такой и на Николая летнего.

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