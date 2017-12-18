Аномально теплый декабрь установил температурный рекорд в Киеве
16 декабря в Киеве было +6,1°.
16 декабря в Киеве температура воздуха впервые за 136 лет регулярных метеорологических наблюдений превысила 6-градусное значение и составила +6,1°.
Киевлян предупреждают о метели и гололедице (видео)
Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории.
Погода в Киеве по климатической норме соответствует 25-му дню октября. За 16 дней среднесуточная температура в столице превышала климатическую норму на 3,5° и оставалась плюсовой, кроме 9 и 11 числа.
Напомним, на этой неделе в Украине похолодает, в большинстве областей будет идти снег.
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