Аномально теплый декабрь установил температурный рекорд в Киеве

16 декабря в Киеве было +6,1°.

Первая половина декабря в Киеве была рекордно теплой / УНИАН

16 декабря в Киеве температура воздуха впервые за 136 лет регулярных метеорологических наблюдений превысила 6-градусное значение и составила +6,1°.

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Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории.

Погода в Киеве по климатической норме соответствует 25-му дню октября. За 16 дней среднесуточная температура в столице превышала климатическую норму на 3,5° и оставалась плюсовой, кроме 9 и 11 числа.

Напомним, на этой неделе в Украине похолодает, в большинстве областей будет идти снег.