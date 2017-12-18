Тайфун на Филиппинах привел к гибели 29 человек

15:33, 18 декабря 2017
644

23 человека числятся пропавшими без вести.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Жертвами тайфуна "Кай-Так" на Филиппинах стали 29 человек, еще 23 пропали без вести.

На Закарпатье из-за паводков уже подтоплены почти тысяча домов

Cильные ливни в провинции Билиран в центральной части страны вызвали серьезные наводнения и оползни, передает Xinhua со ссылкой на местные СМИ.

В центральной части Филиппин из-за тайфуна "Кай-Так" пострадали 50 тыс. семей, около 220 тыс. человек, из них почти 90 тыс. человек уже переведены в 264 эвакуационных центра, построенных правительством страны.

Напомним, в результате наводнения в Таиланде погибли 15 человек, более 1 млн пострадали.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Украине объявили штормовое предупреждение: ожидаются грозы и сильный ветер В Украине объявили штормовое предупреждение: ожидаются грозы и сильный ветер
Буря, три волны дождей и температурные качели: какой будет погода в мае в Украине Буря, три волны дождей и температурные качели: какой будет погода в мае в Украине
Мощный ливень затопил остров на юго-востоке Китая Мощный ливень затопил остров на юго-востоке Китая
В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +27° В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +27°
Синоптик предупредила о резком ухудшении погоды в Киеве и области (карты) Синоптик предупредила о резком ухудшении погоды в Киеве и области (карты)
В Киеве началось метеорологическое лето В Киеве началось метеорологическое лето
В Киеве завтра без осадков, температура до +27° В Киеве завтра без осадков, температура до +27°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 27 °
Практически безоблачно
Погода Стерлинг
56 %
765 мм
3.1 м/с
2 %
Лента новостей