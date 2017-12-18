Тайфун на Филиппинах привел к гибели 29 человек

23 человека числятся пропавшими без вести.

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Жертвами тайфуна "Кай-Так" на Филиппинах стали 29 человек, еще 23 пропали без вести.

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Cильные ливни в провинции Билиран в центральной части страны вызвали серьезные наводнения и оползни, передает Xinhua со ссылкой на местные СМИ.

В центральной части Филиппин из-за тайфуна "Кай-Так" пострадали 50 тыс. семей, около 220 тыс. человек, из них почти 90 тыс. человек уже переведены в 264 эвакуационных центра, построенных правительством страны.

Напомним, в результате наводнения в Таиланде погибли 15 человек, более 1 млн пострадали.