На Житомирщине водителей предупредили об ухудшении погодных условий

С понедельник, 18 декабря на территории Житомирской области ожидается осложнение погодных условий.

На Житомирщине — ухудшение погодных условий. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Службы автодорог в Житомирской области.

"С понедельник, 18 декабря на территории Житомирской области ожидается осложнение погодных условий: утром и днем сильный снег, метель, порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, на дорогах гололедица", - сказано в сообщении.

За это водителей и пешеходов призвали ответственно относиться к мерам безопасности.

“Уважаемые водители, несмотря на погодные условия, воздержитесь, по возможности, от поездок на собственном авто. Сложная обстановка на дороге требует максимальной концентрации внимания и профессиональных действий, не рискуйте собственной безопасностью и окружающих вас людей”, - говорится в сообщении отдела коммуникаций полиции Житомирской области.