На Житомирщине водителей предупредили об ухудшении погодных условий
С понедельник, 18 декабря на территории Житомирской области ожидается осложнение погодных условий.
На Житомирщине — ухудшение погодных условий. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Службы автодорог в Житомирской области.
"С понедельник, 18 декабря на территории Житомирской области ожидается осложнение погодных условий: утром и днем сильный снег, метель, порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, на дорогах гололедица", - сказано в сообщении.
За это водителей и пешеходов призвали ответственно относиться к мерам безопасности.
“Уважаемые водители, несмотря на погодные условия, воздержитесь, по возможности, от поездок на собственном авто. Сложная обстановка на дороге требует максимальной концентрации внимания и профессиональных действий, не рискуйте собственной безопасностью и окружающих вас людей”, - говорится в сообщении отдела коммуникаций полиции Житомирской области.
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