Наводнение в Закарпатье: уровень воды достиг максимума со времен потопа в 2001 году (фото)

14:56, 18 декабря 2017
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Высота волны в реке Латорица достигает 7,5 метров.

Уровень воды в двух реках Закарпатья достиг исторического максимума / фото УНИАН
Уровень воды в двух реках Закарпатья достиг исторического максимума / фото УНИАН

Уровень воды в реках Латорица и Боржава достиг исторического максимума катастрофического паводка 2001 года.

Об этом на своем сайте сообщил председатель Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль.

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«По состоянию на 9.00 понедельника (18.12) наивысший уровень воды по р.Боржава проходит в с. Верхние Реметы вблизи Берегово. Вода достигла исторического максимума катастрофического паводка 2001 года и в течение сегодняшнего дня будет проходить по Береговскому району до впадения в Тису. Дамбы вдоль Боржавы реконструированы, поэтому подтоплений населенных пунктов не ожидаем. Ситуация находится под постоянным контролем», - сообщил Москаль.

Он также отметил, что в настоящее время самый высокий уровень в реке Латорица наблюдается вблизи Чопа. Там высота волны достигает 7,5 метров. Угрозы подтопления нет, поскольку запас дамбы на реке предполагает еще 1,5 метра. Однако за дамбой ведется наблюдение, поскольку ее стенки находятся под постоянным давлением воды уже 8 дней и существует угроза их разрушения.

Как сообщал УНИАН, из-за наводнения на Закарпатье остаются подтопленными 293 домохозяйства.

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