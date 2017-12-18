В Карпатах сохраняется высокая лавинная опасность

14:37, 18 декабря 2017
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16 декабря в Закарпатской области сошла лавина.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность / УНИАН
В Карпатах сохраняется лавинная опасность / УНИАН

В понедельник, 18 декабря, в Карпатах сохранится лавинная опасность 3 уровня.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

18 декабря в связи с приростом снега в горах Львовской области ожидается значительная снеголавинная опасность 3-го уровня.

Также сообщается, что 16 декабря в Закарпатской области с горы Плай сошла лавина объемом 2500 кубометров. Никто не пострадал, ущерб не нанесен.

Напомним, 18 декабря в большинстве областей Украины ожидается ухудшение погодных условий.

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