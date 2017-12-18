Киевлян предупреждают о метели и гололедице (видео)

В столице пройдет сильный снег.

В Киеве сегодня сильный снег / УНИАН

В понедельник, 18 декабря, в Киеве ожидаются сложные погодные условия.

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Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

"18 декабря в столице ожидается сильный снег, местами налипание мокрого снега, метели, на дорогах гололедица", - говорится в сообщении.

В КГГА рекомендуют придерживаться советов в случае возникновения гололеда на автодорогах и пешеходных зонах города.

Советы водителям:

- соблюдайте скоростной режим, дистанцию, откажитесь от рискованных маневрирований, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к аварийным ситуациям;

- при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижайте скорость до минимума;

- не забывайте включить габаритные огни или противотуманные фонари;

- при ухудшение погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедом на дорогах не используйте автотранспорт с летними шинами.

Советы пешеходам:

- ходите не спеша, ноги слегка расслабьте и чуть согните в коленях, ступайте на всю подошву;

- не держите руки в карманах – это увеличивает вероятность не только падения, но и тяжелых травм, особенно переломов и сотрясений мозга;

- при нарушении равновесия во время ходьбы в гололед попробуйте быстро присесть – это наиболее реальный шанс удержаться на ногах;

- если падения не избежать, напрягите мышцы, сгруппируйтесь, а прикоснувшись к земле попробуйте перекотиться (удар, направленный на вас, уменьшит силу);

- будьте внимательны на тротуаре – автомобиль может занести или водитель может вовремя не затормозить;

- когда перебегаете дорогу перед автомобилем, учтите, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4-5 раз;

- обходите металлические крышки люков – обычно они покрыты льдом.