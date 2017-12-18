Погода на неделю: в Украине похолодает, в большинстве областей будет идти снег (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине похолодает, во большинстве областей будет идти снег.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, в понедельник в Украине пройдут дожди и снег. На юге до +11°, на западе и на севере до +1°. На востоке столбик термометра поднимется до +9°, в центре до +2°.
Во вторник, 19 декабря, в Украине местами пройдет снег. На западе до -5°.
В среду, 20 декабря, местами ожидаются осадки. Холоднее всего будет на западе - до -7°. В остальных регионах до +3°.
В четверг практически без осадков. Ночью по стране -2°…-10°, днем на юге до +5°.
В пятницу пройдет снег. На севере до -7°, в остальных регионах -6°...+2°.
23 и 24 декабря в Украине пройдет снег. В субботу ночью холоднее всего будет в центре - до -7°, на остальной территории -5°…-3°. Днем температура по стране -1°...+3°. В воскресенье ночью на севере до -7°, днем в Украине от -3° до +2°.
Народный прогноз
18 декабря — Саввы Освященного. В старину на Савву погоду узнавали не выходя из избы. Красный огонь в печи да поленья трещат, на дворе стужа лютая будет. 19 декабря — Николая Чудотворца. Какой день на Николая зимнего, такой и на Николая летнего.
В Украине сегодня похолодает, местами пройдут дожди и снег (карта)
20 декабря — день Амвросия. Пришел Амвросий — праздники отбросил. Это означало, что до Рождества праздников больше не будет.
21 декабря — день Потапия и Анфисы-умелицы. Если синицы начинают с утра пищать — ночью будет мороз, а если прячутся под крышу — к метели. 22 декабря — Анны. По народным приметам на Анну Зимнюю зима устанавливается до весны. Это самый короткий день в году.
23 декабря — день Евграфа и Мины. Если на Евграфа идет снег — вся весна будет дождливой. 24 декабря — Даниила и Никона. В этот день в старину угадывали погоду по солнцу. Если солнце с "ушами" — отсветами по бокам — быть морозам.
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Погода в Украине
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Винница+23°... +13°
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Днепр+24°... +14°
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Донецк+24°... +12°
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Житомир+25°... +14°
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Запорожье+23°... +14°
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Ивано-Франковск+22°... +8°
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Киев+26°... +15°
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Кировоград+24°... +14°
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Луганск+27°... +13°
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Луцк+28°... +12°
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Львов+25°... +10°
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Николаев+22°... +14°
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Одесса+23°... +14°
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Полтава+26°... +15°
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Ровно+27°... +11°
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Симферополь+20°... +11°
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Сумы+27°... +13°
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Тернополь+24°... +11°
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Харьков+26°... +15°
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Херсон+21°... +13°
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Хмельницкий+23°... +12°
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Черкассы+24°... +14°
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Чернигов+26°... +13°
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Черновцы+22°... +11°