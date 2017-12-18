В Украине объявили штормовое предупреждение

11:31, 18 декабря 2017
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Местами ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

Украинцев предупреждают об ухудшении погодных условий / УНИАН
Украинцев предупреждают об ухудшении погодных условий / УНИАН

Сегодня, 18 декабря, в большинстве областей Украины ожидается ухудшение погодных условий.

В Киеве сегодня пройдет снег, температура до -1°

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

Так, 18 декабря в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Киевской, Черниговской и Сумской областях сложные погодные условия: дождь и снег, местами сильные осадки, налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица, местами метели.

Также в Украине, кроме западных областей, местами порывы ветра 15-20 м/с.

Напомним, в результате мокрого снега с порывами ветра обесточены 23 населенных пункта в трех областях Украины: Сумской, Днепропетровской и Черкасской.

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