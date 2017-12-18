Из-за непогоды обесточены 23 населенных пункта в трех областях Украины

В Сумской области без света остались 15 населенных пунктов.

Из-за непогоды в Украине обесточены 23 населенных пункта / Фото УНИАН

Вследствие мокрого снега с порывами ветра обесточены 23 населенных пункта в трех областях Украины: Сумской, Днепропетровской и Черкасской.

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Об этом сообщает пресс-служба государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В течение 17-18 декабря в результате осложнения погодных условий (мокрый снег, дождь, порывы ветра), сработала система защиты линий электропередач и были обесточены 23 населенных пунктов в трех областях, а именно: Сумская - 15 н.п., Днепропетровская - 6 н.п. и Черкасская - 2 н.п" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что к восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

Напомним, из-за наводнений в результате сильных дождей 15 и 16 декабря на Закарпатье по состоянию на утро понедельника подтопленными остаются 293 домохозяйства.