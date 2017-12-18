Из-за наводнений на Закарпатье подтопленными остаются 293 домохозяйства

Без воды остались около 12 тысяч человек.

Наводнение на Закарпатье / УНИАН

Из-за наводнений в результате сильных дождей 15 и 16 декабря на Закарпатье по состоянию на утро понедельника подтопленными остаются 293 домохозяйства, более полутора тысяч сельхозугодий и 24 скважины Мукачевского водозабора.

Читайте также В Украине сегодня похолодает, местами пройдут дожди и снег (карта)

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Остаются подтопленными 293 домохозяйства (было -1 тыс. 023), 110 (было - 313) подвальных помещений, 1 тыс. 760 га (было - 2 тыс. 407 га)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате подтопления 24 скважины Мукачевского водозабора (пгт. Чинадиево) временно приостановлено централизованное водоснабжение около 12 тысяч жителей г. Мукачево.

"Местными властями население обеспечивается бутилированной водой. Возобновить водоснабжение планируется до 17 час. 18 декабря. Жертв и пострадавших нет", - добавили в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, в результате сильных осадков в ночь с пятницы на субботу в шести районах Закарпатья -Ужгородском, Виноградовском, Воловецком, Иршавском, Тячевском и Хустском подтоплено более 900 домов, почти 2,5 тыс. га сельхозугодий, 8 участков автомобильных дорог и частично повреждены две мостовые переправы. Было отселено 170 жителей из 55 жилых домов в с. Ольховка Иршавского района.