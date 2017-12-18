В Киеве сегодня пройдет снег, температура до -1°

08:30, 18 декабря 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 18 декабря, в столице без осадков, температура до -1°.

В Киеве сегодня пройдет снег / УНИАН
В Киеве сегодня пройдет снег / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем -1°, вечером - до -1°. Ветер западный и северо-западный, до 4,4 м/с.

В Украине сегодня похолодает, местами пройдут дожди и снег (карта)

Солнце в столице взошло в 07:53, а зайдет в 15:54.

Как сообщал УНИАН, 18 декабря в Украине похолодает, практически без осадков.

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