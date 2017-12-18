В Украине сегодня похолодает, местами пройдут дожди и снег (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, 18 декабря в Украине похолодает, местами пройдут дожди и снег.

В Украине сегодня ожидаются осадки / УНИАН

На востоке практически без осадков, температура до +7°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +5°.

На западе Украины в понедельник практически без осадков. Днем до -2°.

В северных областях без осадков. Температура до 0°. В центре без осадков, температура до +3°.

Прогноз на 18 декабря / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 18 декабря — Саввы Освященного. В старину на Савву погоду узнавали, не выходя из избы. Красный огонь в печи да поленья трещат, на дворе стужа лютая будет.

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