Житель Закарпатья снял впечатляющее видео последствий паводка с высоты птичьего полета
По состоянию на вечер 17 декабря, на Закарпатье подтопленными остаются 293 домохозяйства.
Несмотря на то, что ситуация со стихией на Закарпатье сейчас стабилизировалась, все же последствия непогоды немалые, в первую очередь на Иршавщине, которая больше всего пострадала от большой воды.
Как сообщает издание Mukachevo.net, местный видеограф Александр Бантюк отснял в воскресенье, 17 декабря последствия паводка с дрона.
"Вчера отснять не удалось, потому что уровень воды был выше и шел обильный дождь. А уже сегодня мне удалось заснять подтопленные села Ольховка и Комяти", – рассказал Александр.
Как сообщал УНИАН, на Закарпатье в результате непогоды, которая произошла в ночь на субботу, остаются подтопленными 293 домохозяйства, 112 подвальных помещений и 24 скважины Мукачевского водозабора, в результате чего временно приостановлено централизованное водоснабжение около 12 тысяч жителей города Мукачево.
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