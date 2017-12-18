Житель Закарпатья снял впечатляющее видео последствий паводка с высоты птичьего полета

03:53, 18 декабря 2017
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По состоянию на вечер 17 декабря, на Закарпатье подтопленными остаются 293 домохозяйства.

Местный житель снял подтоплены села Ольховка и Комяти / фото Mukachevo.net
Местный житель снял подтопленные села Ольховка и Комяти / фото Mukachevo.net

Несмотря на то, что ситуация со стихией на Закарпатье сейчас стабилизировалась, все же последствия непогоды немалые, в первую очередь на Иршавщине, которая больше всего пострадала от большой воды.

Как сообщает издание Mukachevo.net, местный видеограф Александр Бантюк отснял в воскресенье, 17 декабря последствия паводка с дрона.

"Вчера отснять не удалось, потому что уровень воды был выше и шел обильный дождь. А уже сегодня мне удалось заснять подтопленные села Ольховка и Комяти", – рассказал Александр.

Как сообщал УНИАН, на Закарпатье в результате непогоды, которая произошла в ночь на субботу, остаются подтопленными 293 домохозяйства, 112 подвальных помещений и 24 скважины Мукачевского водозабора, в результате чего временно приостановлено централизованное водоснабжение около 12 тысяч жителей города Мукачево.

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