Синоптики предупредили об осложнении погодных условий в понедельник
В ряде регионах ожидаются дождь, снег, сильные осадки, налипание мокрого снега, гололед, метели.
Метеорологи предупреждают об осложнениях 18 декабря погодных условий в ряде областей Украины.
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Об этом говорится в сообщении Украинского гидрометеорологического центра.
«18 декабря в Одесской, Николаевской, Винницкой, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Киевской, Черниговской и Сумской областях сложные погодные условия: дождь и снег, местами сильные осадки, налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица, метели; в Днепропетровской, Херсонской и Харьковской областях ночью местами сильный дождь. В Украине, кроме западных областей, местами порывы ветра 15-20 м/с», – сообщили синоптики.
Как сообщал УНИАН, Укргидрометцентр объявил на 18 декабря штормовое предупреждение в большинстве областей Украины.
Погода в Украине
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Винница+23°... +13°
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Днепр+24°... +14°
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Донецк+24°... +12°
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Житомир+25°... +14°
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Запорожье+23°... +14°
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Ивано-Франковск+22°... +8°
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Киев+26°... +15°
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Кировоград+24°... +14°
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Луганск+27°... +13°
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Луцк+28°... +12°
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Львов+25°... +10°
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Николаев+22°... +14°
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Одесса+23°... +14°
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Полтава+26°... +15°
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Ровно+27°... +11°
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Симферополь+20°... +11°
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Сумы+27°... +13°
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Тернополь+24°... +11°
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Харьков+26°... +15°
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Херсон+21°... +13°
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Хмельницкий+23°... +12°
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Черкассы+24°... +14°
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Чернигов+26°... +13°
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Черновцы+22°... +11°