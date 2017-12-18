Синоптики предупредили об осложнении погодных условий в понедельник

В ряде регионах ожидаются дождь, снег, сильные осадки, налипание мокрого снега, гололед, метели.

Сегодня возможны сильные осадки / фото oda.zt.gov.ua

Метеорологи предупреждают об осложнениях 18 декабря погодных условий в ряде областей Украины.

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Об этом говорится в сообщении Украинского гидрометеорологического центра.

«18 декабря в Одесской, Николаевской, Винницкой, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Киевской, Черниговской и Сумской областях сложные погодные условия: дождь и снег, местами сильные осадки, налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица, метели; в Днепропетровской, Херсонской и Харьковской областях ночью местами сильный дождь. В Украине, кроме западных областей, местами порывы ветра 15-20 м/с», – сообщили синоптики.

Как сообщал УНИАН, Укргидрометцентр объявил на 18 декабря штормовое предупреждение в большинстве областей Украины.