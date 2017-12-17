Из-за непогоды на Закарпатье остаются подтопленными почти 300 домохозяйств

В результате подтопления 24 скважин Мукачевского водозабора (пгт. Чинадиево) временно приостановлено централизованное водоснабжение около 12 тысяч жителей города Мукачево.

Остаются подтопленными 293 домохозяйства / фото УНИАН

На Закарпатье в результате непогоды в ночь на субботу, по состоянию на 21:00 воскресенья остаются подтопленными 293 домохозяйства, 112 подвальных помещений и временно приостановлена работа 24 скважин Мукачевского водозабора.

Читайте также Паводки на Закарпатье: эвакуированные люди возвращаются в свои дома (фоторепортаж)

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

«Остаются подтопленными 293 домохозяйства (было - 1023), 112 (было - 313) подвальных помещений, 1 тыс. 760 га (было - 2 тыс. 407 га) сельхозугодий», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате подтопления 24 скважин Мукачевского водозабора (пгт Чинадиево) временно приостановлено централизованное водоснабжение около 12 тысяч жителей Мукачево.

«Местная власть обеспечивает население бутилированной водой. Восстановить водоснабжение планируется до 17 часов 18 декабря. Жертв и пострадавших нет», - добавили в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, в результате сильных осадков в шести районах Закарпатья -Ужгородском, Виноградовском, Воловецком, Иршавском, Тячевском и Хустском подтоплено более 900 домов, почти 2,5 тыс. га сельхозугодий, 8 участков автомобильных дорог и частично повреждены две мостовые переправы. Было отселено 170 жителей из 55 жилых домов в с. Ольховка Иршавского района.