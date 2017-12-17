В Киеве из-за ожидаемой непогоды ограничили въезд для грузовиков

20:19, 17 декабря 2017
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18 декабря в столице ожидается осложнение погодных условий.

Киевлян предупредили об осложнении погодных условий / фото УНИАН
Киевлян предупредили об осложнении погодных условий / фото УНИАН

Власти Киева в связи с ожидаемой завтра непогодой ограничили с 6:00 въезд в город крупногабаритного транспорта.

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Как сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации со ссылкой на Укргидрометцентр, 18 декабря в столице ожидается осложнение погодных условий: утром и днем сильный снег, метель, порывы ветра 15-20 м/с, на дорогах гололедица. Ожидается образование снежного покрова высотой 5-10 см.

«В связи с этим въезд фур и грузовиков на территорию Киева будет ограничен. Это позволит минимизировать возникновение заторов на автодорогах и обеспечить движение снегоуборочной техники. Просим водителей учесть эту информацию при формировании маршрутов через Киев», - говорится в сообщении.

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