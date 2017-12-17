На завтра в Украине объявлено штормовое предупреждение

В Украине, кроме западных областей, местами порывы ветра 15-20 м/с.

В Украине объявлено штормовое предупреждение / фото УНИАН

На завтра, 18 декабря, в большинстве областей Украины объявлено штормовое предупреждение.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр в Facebook.

«Штормовое предупреждение! 18 декабря в Одесской, Николаевской, Винницкой, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Киевской, Черниговской и Сумской областях сложные погодные условия: дождь и снег, местами сильные осадки, налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица, метели», - говорится в сообщении .

Также в Днепропетровской, Херсонской и Харьковской областях ночью ожидается местами сильный дождь. В Украине, кроме западных областей, местами порывы ветра 15-20 м/с.