Метель и гололедица: киевлян предупредили об осложнении погодных условий

18:15, 17 декабря 2017
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Синоптики прогнозируют образование снежного покрова высотой 5-10 см.

На завтра в Киеве синоптики прогнозируют осложнение погодных условий / фото УНИАН
На завтра в Киеве синоптики прогнозируют осложнение погодных условий / фото УНИАН

18 декабря в столице ожидается осложнение погодных условий.

Синоптик рассказала, какую погоду в понедельник принесет циклон

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Так, утром и днем ожидаются сильный снег, метель, порывы ветра 15-20 м/с, на дорогах гололедица.

Кроме того, синоптики прогнозируют образование снежного покрова высотой 5-10 см.

Власти Киева в связи с ожидаемой завтра непогодой ограничили с 6:00 въезд в город крупногабаритного транспорта.

Как сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации, это позволит минимизировать возникновение заторов на автодорогах и обеспечить движение снегоуборочной техники.

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