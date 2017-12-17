Метель и гололедица: киевлян предупредили об осложнении погодных условий
Синоптики прогнозируют образование снежного покрова высотой 5-10 см.
18 декабря в столице ожидается осложнение погодных условий.
Синоптик рассказала, какую погоду в понедельник принесет циклон
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Так, утром и днем ожидаются сильный снег, метель, порывы ветра 15-20 м/с, на дорогах гололедица.
Кроме того, синоптики прогнозируют образование снежного покрова высотой 5-10 см.
Власти Киева в связи с ожидаемой завтра непогодой ограничили с 6:00 въезд в город крупногабаритного транспорта.
Как сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации, это позволит минимизировать возникновение заторов на автодорогах и обеспечить движение снегоуборочной техники.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+23°... +13°
-
Днепр+24°... +14°
-
Донецк+24°... +12°
-
Житомир+25°... +14°
-
Запорожье+23°... +14°
-
Ивано-Франковск+22°... +8°
-
Киев+26°... +15°
-
Кировоград+24°... +14°
-
Луганск+27°... +13°
-
Луцк+28°... +12°
-
Львов+25°... +10°
-
Николаев+22°... +14°
-
Одесса+23°... +14°
-
Полтава+26°... +15°
-
Ровно+27°... +11°
-
Симферополь+20°... +11°
-
Сумы+27°... +13°
-
Тернополь+24°... +11°
-
Харьков+26°... +15°
-
Херсон+21°... +13°
-
Хмельницкий+23°... +12°
-
Черкассы+24°... +14°
-
Чернигов+26°... +13°
-
Черновцы+22°... +11°
Виргиния, США
+ 27 °
Практически безоблачно
Погода Стерлинг
Ощущается как: +27 °
Влажность: 56 %
Давление: 765 мм
Ветер: 3.1 м/с
Вероятность осадков: 2 %
Восход: 06:02
Закат 20:09
Фаза луны:
Лента новостей