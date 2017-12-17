Метель и гололедица: киевлян предупредили об осложнении погодных условий

Синоптики прогнозируют образование снежного покрова высотой 5-10 см.

На завтра в Киеве синоптики прогнозируют осложнение погодных условий / фото УНИАН

18 декабря в столице ожидается осложнение погодных условий.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Так, утром и днем ожидаются сильный снег, метель, порывы ветра 15-20 м/с, на дорогах гололедица.

Кроме того, синоптики прогнозируют образование снежного покрова высотой 5-10 см.

Власти Киева в связи с ожидаемой завтра непогодой ограничили с 6:00 въезд в город крупногабаритного транспорта.

Как сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации, это позволит минимизировать возникновение заторов на автодорогах и обеспечить движение снегоуборочной техники.