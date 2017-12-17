Синоптик рассказала, какую погоду в понедельник принесет циклон
Практически по всей Украине ожидается похолодание и штормовой ветер, местами снег.
Циклон в понедельник сделает погоду в Украине сложной. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook.
Так, на западе серьезно похолодает, уже завтра днем вероятно 2-6 градусов мороза. Местами пройдет небольшой снег.
На востоке, напротив, будет тепло, до + 7 ... + 10 градусов, с дождями (ночью даже сильными дождями) и штормовым ветром.
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На юге ближайшей ночью в Одесской и Николаевской областях пройдет мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега. сильный ветер. Запорожской областях и в Херсонской области преимущественно дождь, но также сильный ветер.
В центральной Украине ожидается мокрый снег, дождь, штормовой ветер. На Днепропетровщине - дождь.
На север Украины циклон принесет в понедельник мокрый снег, дождь, штормовой ветер, налипание мокрого снега, гололед. Лишь на Житомирщине осадки будут менее сильными.
В Киеве в понедельник ожидается холодный день с температурой воздуха не выше 0-3 градусов мороза. Ожидается сильный снег и штормовой ветер.
Как сообщал УНИАН, на Закарпатье из-за паводков подтоплены почти тысяча домов.
Погода в Украине
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Винница+23°... +13°
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Днепр+24°... +14°
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Донецк+24°... +12°
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Житомир+25°... +14°
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Запорожье+23°... +14°
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Ивано-Франковск+22°... +8°
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Киев+26°... +15°
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Кировоград+24°... +14°
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Луганск+27°... +13°
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Луцк+28°... +12°
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Львов+25°... +10°
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Николаев+22°... +14°
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Одесса+23°... +14°
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Полтава+26°... +15°
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Ровно+27°... +11°
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Симферополь+20°... +11°
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Сумы+27°... +13°
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Тернополь+24°... +11°
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Харьков+26°... +15°
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Херсон+21°... +13°
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Хмельницкий+23°... +12°
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Черкассы+24°... +14°
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Чернигов+26°... +13°
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Черновцы+22°... +11°