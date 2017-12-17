Синоптик рассказала, какую погоду в понедельник принесет циклон

Практически по всей Украине ожидается похолодание и штормовой ветер, местами снег.

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Циклон в понедельник сделает погоду в Украине сложной. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook.

Так, на западе серьезно похолодает, уже завтра днем ​​вероятно 2-6 градусов мороза. Местами пройдет небольшой снег.

На востоке, напротив, будет тепло, до + 7 ... + 10 градусов, с дождями (ночью даже сильными дождями) и штормовым ветром.

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На юге ближайшей ночью в Одесской и Николаевской областях пройдет мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега. сильный ветер. Запорожской областях и в Херсонской области преимущественно дождь, но также сильный ветер.

В центральной Украине ожидается мокрый снег, дождь, штормовой ветер. На Днепропетровщине - дождь.

На север Украины циклон принесет в понедельник мокрый снег, дождь, штормовой ветер, налипание мокрого снега, гололед. Лишь на Житомирщине осадки будут менее сильными.

В Киеве в понедельник ожидается холодный день с температурой воздуха не выше 0-3 градусов мороза. Ожидается сильный снег и штормовой ветер.

Как сообщал УНИАН, на Закарпатье из-за паводков подтоплены почти тысяча домов.