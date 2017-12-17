На Закарпатье из-за паводков уже подтоплены почти тысяча домов

08:45, 17 декабря 2017
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Остаются подтопленными 2 тысячи 405 гектаров сельхозугодий и 8 участков автомобильных дорог.

На местах работают спасатели / ГСЧС
На местах работают спасатели / ГСЧС

В Закарпатской области в результате масштабного наводнения подтоплены 983 домохозяйства (самовольная застройка в низинах), в том числе 221 жилых домов в селе Ольховка Иршавского района. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Отмечается, что резкого изменения паводковой ситуации не наблюдается. В верховьях рек Латорица и Иршава уровень воды снизился до 10 см.

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Также остаются подтопленными 80 подвальных помещений; 2 тысячи 405 га сельхозугодий; 8 участков автомобильных дорог общей протяженностью 2100 м (высота водяного покрова 10-50 см), частично повреждено две мостовые переправы местного значения. Жертв и пострадавших нет.

Как сообщал УНИАН, по прогнозам Укргидрометцентра, 17-18 декабря в Ужгородском, Мукачевском, Тячевском, Хустском, Виноградовском и Иршавском районах ожидается прохождение максимальных уровней воды без катастрофических последствий.

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