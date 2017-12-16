Из-за паводка в шести районах Закарпатья подтоплено более 900 домов - ГСЧС

22:29, 16 декабря 2017
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Также из региона отселено 170 человек.

К аварийно-спасательных и противопаводковых работ привлечено 540 человек и 73 единицы техники / фото dsns.gov.ua
К аварийно-спасательным и противопаводковым работам привлечено 540 человек и 73 единицы техники / фото dsns.gov.ua

В результате сильных осадков в шести районах Закарпатья подтоплено более 900 домов, почти 2,5 тыс. га сельхозугодий, 8 участков автомобильных дорог и частично повреждены две мостовые переправы.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, речь идет об Ужгородском, Виноградовском, Воловецком, Иршавском, Тячевском и Хустском районах.

«В результате сильных осадков в Ужгородском, Виноградовском, Воловецком, Иршавском, Тячевском, Хустском районах произошло подтопление: 945 домохозяйств, 80 подвальных помещений, 2405 га сельхозугодий, 8 участков автомобильных дорог общей протяженностью 2 тыс. 100 м (высота водяного покрова 10-50 см), частично повреждены две мостовые переправы местного значения», - говорится в сводке по состоянию на 21.00.

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Отмечается, что жертв и пострадавших нет. Спасатели организовали временное отселение 170 жителей из 55 жилых домов в с. Ольховка Иршавского района, все расселены по родственникам.

«Бригадами ГСЧС проведено: укрепление дамб в с. Ольховка и с. Б. Комьяты общей длиной более 600 м; откачку воды из домохозяйств - около 26 тыс. куб. воды; объезды осложненных 8 участков автомобильных дорог», - добавили в ведомстве.

К аварийно-спасательным и противопаводковым работам привлечено 540 человек и 73 единицы техники. Ситуация находится на контроле ГСЧС.

Отмечается, что на территории Закарпатской области паводковая ситуация в верхних течениях рек Латорица, Тиса и Старая стабилизировалась. Наблюдается падение уровня воды в верховье р. Боржава Иршавского района на 15 см.

По прогнозам Укргидрометцентра, 17-18 декабря в Ужгородском, Мукачевском, Тячевском, Хустском, Виноградовском и Иршавском районах ожидается прохождение максимальных уровней воды без катастрофических последствий.

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