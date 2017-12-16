На Закарпатье в результате сильных дождей уже подтоплено более 1300 гектар сельхозугодий, 406 домов (фото, видео)

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, больше всего подтоплений зафиксировано в Иршавском районе.

На Закарпатье в результате сильных осадков в виде дождя по состоянию на 16.00 подтоплено 1357 га сельхозугодий, 406 домохозяйств, 29 подвальных помещений и дорожное полотно на шести участках автомобильных дорог протяженностью 820 м.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, больше всего подтоплений зафиксировано в Иршавском районе.

В частности, в с. Ольховка пришлось эвакуировать 106 человек местного населения, они расселены по родственникам.

Отмечается, что за дорожное полотно автодороги Мукачево - Рогатин между населенными пунктами Сельцо - Ольховка, продолжается перелив воды длиной 70 м, высота водяного покрова 10-20 см. Движение транспорта ограничено, оно регулируется работниками полиции. Специалисты проводят работы по наращиванию искусственного обвалования (мешки с песком) на обочине дороги.

«В Ужгородском районе между населенными пунктами Тисаагтелек - М.Геевцы, в междамбовом пространстве р.Латориця продолжается перелив через дорогу местного значения Ужгород - Демечи по длине 100 м, высота водяного покрова 10-15 см. Движение автотранспорта закрыто, организован объезд. Подразделениями ГСЧС осуществлено 8 выездов по откачке воды», - говорится в сообщении.

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Также подтоплены около 40 га сельхозугодий и 40 домохазяйств в Виноградовском районе в с. Великие Комяты. Там проводятся работы по укреплению левобережной дамбы р.Боржава, уложено 100 мешков с песком протяженностью 50 м. Движение на указанном участке дороги приостановлено. Кроме того, произошел перелив через автомобильную дорогу с. Комяты - Заречье протяженностью около 400 м. Движение на указанных участках дорог тоже приостановлено. Организован объезд.

В Воловецком районе в с. Котельница произошло частичное разрушение автомобильного моста. Без транспортного сообщения остались около 50 дворов. Проводятся работы по откачке воды из 5 дворов в с. Нижние Ворота. А в Тячевском районе в с.Вонигово подтоплено 110 домохозяйств и 27 подвальных помещений жилых домов.

Для проведения противопаводковых и восстановительных работ привлечено 532 спасателя и 57 единиц техники.

Как сообщал УНИАН, минувшей ночью в результате сильных дождей и повышения уровня воды в реке Боржава и Латорица произошло подтопление домохозяйств и дорожного полотна в Закарпатской области.