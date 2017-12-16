Погода 17 декабря: практически по всей Украине пройдут осадки

16:52, 16 декабря 2017
1650

Температура днем снизится до 0+6 градусов, на Юге и Востоке +5+11 градусов.

Прогноз погоды на воскресенье, 17 декабря в городах Украины / фото УНИАН
Прогноз погоды на воскресенье, 17 декабря в городах Украины / фото УНИАН

В воскресенье, 17 декабря, на Западе и Севере Украины ночью пройдут осадки, днем осадки сместятся, и дожди будут лить на Востоке, Юге и в Центре.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Температура днем снизится до 0+6 градусов, на Юге и Востоке +5+11 градусов.

Ночью 17 декабря в Киеве пройдут осадки, а днем в воскресенье будет облачно, но сухо. Хотя местами могут пройти небольшие осадки. Температура в столице в воскресенье похолодает до +1 градуса.

Погода на выходные: в Украине пройдут дожди и снег, на западе похолодает (карта)

Прогноз погоды на воскресенье, 17 декабря в городах Украины:

Ужгород – 1-...+1

Львов – -2...0

Ивано-Франковск – -2...0

Тернополь – -1...+1

Черновцы – -2...0

Хмельницкий – -1...+1

Луцк – -1...+1

Ровно – -1...+1

Житомир – -1...+1

Винница – +1...+3

Одесса – +2...+4

Николаев – +6...+8

Херсон – +7...+9

Симферополь – +6...+8

Кропивницкий – +2...+4

Черкассы – +1...+3

Чернигов – 0...+2

Сумы – +2...+4

Полтава – +3...+5

Днепр – +6...+8

Запорожье – +7...+9

Донецк – +6...+8

Луганск – +6...+8

Харьков – +6...+8

Киев – 0...+2

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Погода на 9 мая: в Украине местами пройдут дожди, на востоке температура до +27° (видеопрогноз) Погода на 9 мая: в Украине местами пройдут дожди, на востоке температура до +27° (видеопрогноз)
В Украине объявили штормовое предупреждение: ожидаются грозы и сильный ветер В Украине объявили штормовое предупреждение: ожидаются грозы и сильный ветер
Наводнение затопило Анкару (видео) Наводнение затопило Анкару (видео)
Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине
В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +27° В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +27°
Синоптик предупредила о резком ухудшении погоды в Киеве и области (карты) Синоптик предупредила о резком ухудшении погоды в Киеве и области (карты)
В Киеве завтра без осадков, температура до +27° В Киеве завтра без осадков, температура до +27°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 27 °
Практически безоблачно
Погода Стерлинг
56 %
765 мм
3.1 м/с
2 %
Лента новостей