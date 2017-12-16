Погода 17 декабря: практически по всей Украине пройдут осадки
Температура днем снизится до 0+6 градусов, на Юге и Востоке +5+11 градусов.
В воскресенье, 17 декабря, на Западе и Севере Украины ночью пройдут осадки, днем осадки сместятся, и дожди будут лить на Востоке, Юге и в Центре.
Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.
Температура днем снизится до 0+6 градусов, на Юге и Востоке +5+11 градусов.
Ночью 17 декабря в Киеве пройдут осадки, а днем в воскресенье будет облачно, но сухо. Хотя местами могут пройти небольшие осадки. Температура в столице в воскресенье похолодает до +1 градуса.
Погода на выходные: в Украине пройдут дожди и снег, на западе похолодает (карта)
Прогноз погоды на воскресенье, 17 декабря в городах Украины:
Ужгород – 1-...+1
Львов – -2...0
Ивано-Франковск – -2...0
Тернополь – -1...+1
Черновцы – -2...0
Хмельницкий – -1...+1
Луцк – -1...+1
Ровно – -1...+1
Житомир – -1...+1
Винница – +1...+3
Одесса – +2...+4
Николаев – +6...+8
Херсон – +7...+9
Симферополь – +6...+8
Кропивницкий – +2...+4
Черкассы – +1...+3
Чернигов – 0...+2
Сумы – +2...+4
Полтава – +3...+5
Днепр – +6...+8
Запорожье – +7...+9
Донецк – +6...+8
Луганск – +6...+8
Харьков – +6...+8
Киев – 0...+2
Погода в Украине
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Винница+23°... +13°
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Днепр+24°... +14°
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Донецк+24°... +12°
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Житомир+25°... +14°
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Запорожье+23°... +14°
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Ивано-Франковск+22°... +8°
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Киев+26°... +15°
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Кировоград+24°... +14°
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Луганск+27°... +13°
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Луцк+28°... +12°
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Львов+25°... +10°
-
Николаев+22°... +14°
-
Одесса+23°... +14°
-
Полтава+26°... +15°
-
Ровно+27°... +11°
-
Симферополь+20°... +11°
-
Сумы+27°... +13°
-
Тернополь+24°... +11°
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Харьков+26°... +15°
-
Херсон+21°... +13°
-
Хмельницкий+23°... +12°
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Черкассы+24°... +14°
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Чернигов+26°... +13°
-
Черновцы+22°... +11°