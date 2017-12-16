На Закарпатье подтоплено 40 домохозяйств и часть трассы Мукачево-Рогатин (видео)

Спасатели откачивают воду и создают временные защитные дамбы.

Спасатели откачивают воду с подтопленных участков \ dsns.gov.ua

На Закарпатье подтоплены 40 домохозяйств и участок дороги государственного значения Мукачево-Рогатин. Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, сегодня ночью в результате сильных дождей и повышения уровня воды в реке Боржава в с. Ольховка Иршавского района произошло подтопление 40 частных домохозяйств.

Читайте также В сети появилось видео масштабного наводнения на ЗакарпатьеКроме того, с 4.00 16 декабря временно ограничено движение на участке дороги государственного значения Мукачево-Рогатин вблизи с. Ольховка в результате перелива воды через дорожное полотно длиной около 70 м (высота водяного покрова достигает 10-20 см).

Спасатели откачивают воду и сооружают временные защитные дамбы (укрепление с помощью мешков с песком). К ликвидации последствий подтоплений привлечены 54 человека и 6 единиц техники, от ГСЧС - 48 человек личного состава и 6 единиц техники.

Проезд на автодорогах и перевалах в области обеспечен. От ГСЧС на Абранском и Латирском перевалах дежурят 2 единицы техники.

Также сообщается, что в Иршавском районе остаются подтопленными около 220 га пойменных сельхозугодий в селах Каменское и Сельцо.

В Ужгородском районе продолжается перелив через дорогу местного значения Ужгород-Демечи между с. Тисаагтелек - М.Геевцы длиной 100 м (высота воды - 10-15 см). Данный участок автодороги размещен в междамбовом пространстве реки Латорица. Движение автотранспорта закрыто, организован объезд.

В Виноградовском районе продолжается перелив через дорогу местного значения Шаланки - В. Комьяты длиной 80 м (высота воды - 10-15 см). Движение на указанном участке дороги обеспечено.