Гидрометцентр предупреждает о значительном уровне лавинной опасности в Карпатах

11:22, 16 декабря 2017
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В Карпатах установлен 3 уровень лавинной опасности.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность / Фото УНИАН
В Карпатах сохраняется лавинная опасность / Фото УНИАН

В выходные дни в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей сохранится значительная лавинная опасность (3 уровень). Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря жителей Западной Украины предупредили об ухудшении погодных условий.

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