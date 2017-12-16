Гидрометцентр предупреждает о значительном уровне лавинной опасности в Карпатах

В Карпатах установлен 3 уровень лавинной опасности.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность / Фото УНИАН

В выходные дни в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей сохранится значительная лавинная опасность (3 уровень). Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря жителей Западной Украины предупредили об ухудшении погодных условий.