В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,5, есть жертвы (видео)

00:12, 16 декабря 2017
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После землетрясения власти острова Ява объявили предупреждение из-за цунами.

В больнице из-за землетрясения осыпались стены и потолок / фото twitter.com/Sutopo_BNPB
В больнице из-за землетрясения осыпались стены и потолок / фото twitter.com/Sutopo_BNPB

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в Индонезии, в результате удара стихии погиб по меньшей мере один человек.

Об этом сообщает Associated Press.

Толчки были зафиксированы в 23:47 по местному времени. Эпицентр землетрясения расположен на глубине 92 км.

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После землетрясения власти острова Ява, где расположена столица Индонезии Джакарта, объявили предупреждение из-за надвигающегося цунами. По данным властей, волны могут достигать от 0,3 до 0,5 м.

Позже официальный представитель агентства по предотвращению стихийных бедствий страны Сутопо Нугрохо, сообщил, что реальной угрозы цунами нет, передает ТАСС.

Последствия землетрясения в Индонезии / фото twitter.com/Sutopo_BNPB
Последствия землетрясения в Индонезии / фото twitter.com/Sutopo_BNPB

По его словам, землетрясение магнитудой 6,8, произошедшее в ночь на субботу у южного побережья индонезийского острова Ява, привело к разрушениям, есть жертвы и пострадавшие.

"В округе Чиамис (провинции Западная Ява) повреждены дома. Есть жертвы и пострадавшие. Местные жители поднимаются в горы, опасаясь цунами", - написал чиновник в Twitter.

Последствия землетрясения в Индонезии / фото twitter.com/Sutopo_BNPB
Последствия землетрясения в Индонезии / фото twitter.com/Sutopo_BNPB

В округе Чилачап провинции Центральная Ява эвакуированы около 50 пациентов местной больницы, в которой из-за землетрясения осыпались стены и потолок, также рассказал чиновник.

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