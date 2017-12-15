Жителей западной Украины предупреждают об ухудшении погодных условий

Ночью ожидается сильный дождь и мокрый снег.

Ожидается сильный дождь и снег / Фото УНИАН

В течение 15-16 декабря на западе Украины ожидается ухудшение погодных условий.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"15 декабря в Карпатах сильный дождь и мокрый снег, на высокогорье порывы ветра 30-35 м/с, метели. На Закарпатье, в горных районах Львовщины и Ивано-Франковщины ночью 16 декабря сильный дождь и мокрый снег, на высокогорье очень сильный снег", - говорится в сообщении.

Напомним, в ближайшие дни в Карпатах сохранится лавинная опасность 3 уровня.