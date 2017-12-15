В горах высота снежного покрова достигала 25 см.

В Марокко выпал снег / moroccoworldnews.com

В марокканском городе Ифран выпало около 15 см снега.

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В горах высота снежного покрова достигала 25 см, сообщает Euronews.

"В долине высота снежного покрова составила около 15 сантиметров. А в горах - все 25. Хорошо, что мы смогли очистить дороги, для автомобилистов нет проблем", - рассказал представитель коммунальных служб.

Марокко оказалось во власти холодного фронта, местами температура опустилась ниже нуля.

Напомним, Британию накрыл сильный снегопад, в Уэльсе был зафиксирован рекордный уровень осадков - толщина снежного покрова в некоторых районах достигла 30 см.