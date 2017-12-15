В Марокко выпал снег
В горах высота снежного покрова достигала 25 см.
В марокканском городе Ифран выпало около 15 см снега.
Непогода на Львовщине: снегопад заблокировал почти 60 автомобилей (видео)
В горах высота снежного покрова достигала 25 см, сообщает Euronews.
"В долине высота снежного покрова составила около 15 сантиметров. А в горах - все 25. Хорошо, что мы смогли очистить дороги, для автомобилистов нет проблем", - рассказал представитель коммунальных служб.
Марокко оказалось во власти холодного фронта, местами температура опустилась ниже нуля.
Напомним, Британию накрыл сильный снегопад, в Уэльсе был зафиксирован рекордный уровень осадков - толщина снежного покрова в некоторых районах достигла 30 см.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+23°... +13°
-
Днепр+24°... +14°
-
Донецк+24°... +12°
-
Житомир+25°... +14°
-
Запорожье+23°... +14°
-
Ивано-Франковск+22°... +8°
-
Киев+26°... +15°
-
Кировоград+24°... +14°
-
Луганск+27°... +13°
-
Луцк+28°... +12°
-
Львов+25°... +10°
-
Николаев+22°... +14°
-
Одесса+23°... +14°
-
Полтава+26°... +15°
-
Ровно+27°... +11°
-
Симферополь+20°... +11°
-
Сумы+27°... +13°
-
Тернополь+24°... +11°
-
Харьков+26°... +15°
-
Херсон+21°... +13°
-
Хмельницкий+23°... +12°
-
Черкассы+24°... +14°
-
Чернигов+26°... +13°
-
Черновцы+22°... +11°
Виргиния, США
+ 27 °
Практически безоблачно
Погода Стерлинг
Ощущается как: +27 °
Влажность: 56 %
Давление: 765 мм
Ветер: 3.1 м/с
Вероятность осадков: 2 %
Восход: 06:02
Закат 20:09
Фаза луны:
Лента новостей