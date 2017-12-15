В Марокко выпал снег

14:38, 15 декабря 2017
705

В горах высота снежного покрова достигала 25 см.

В Марокко выпал снег / moroccoworldnews.com
В Марокко выпал снег / moroccoworldnews.com

В марокканском городе Ифран выпало около 15 см снега.

Непогода на Львовщине: снегопад заблокировал почти 60 автомобилей (видео)

В горах высота снежного покрова достигала 25 см, сообщает Euronews.

"В долине высота снежного покрова составила около 15 сантиметров. А в горах - все 25. Хорошо, что мы смогли очистить дороги, для автомобилистов нет проблем", - рассказал представитель коммунальных служб. 

Марокко оказалось во власти холодного фронта, местами температура опустилась ниже нуля.

Напомним, Британию накрыл сильный снегопад, в Уэльсе был зафиксирован рекордный уровень осадков - толщина снежного покрова в некоторых районах достигла 30 см.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Киеве завтра без осадков, температура до +26° В Киеве завтра без осадков, температура до +26°
Наводнение затопило Анкару (видео) Наводнение затопило Анкару (видео)
Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине
В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +27° В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +27°
В Украине сегодня местами пройдут дожди, температура до +28° (карта) В Украине сегодня местами пройдут дожди, температура до +28° (карта)
Синоптик предупредила о резком ухудшении погоды в Киеве и области (карты) Синоптик предупредила о резком ухудшении погоды в Киеве и области (карты)
В Киеве началось метеорологическое лето В Киеве началось метеорологическое лето

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 27 °
Практически безоблачно
Погода Стерлинг
56 %
765 мм
3.1 м/с
2 %
Лента новостей