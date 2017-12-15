В Карпатах сохраняется высокая лавинная опасность

13:39, 15 декабря 2017
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Лавинная опасность ожидается 15-17 декабря.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность / УНИАН
В Карпатах сохраняется лавинная опасность / УНИАН

В ближайшие дни в Карпатах сохранится лавинная опасность 3 уровня.

В Карпатах объявили штормовое предупреждение

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"15-17 декабря в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей будет сохраняться значительная лавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, на выходных в Украине пройдут дожди и мокрый снег, на западе ожидается похолодание.

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