В Карпатах сохраняется высокая лавинная опасность

Лавинная опасность ожидается 15-17 декабря.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность / УНИАН

В ближайшие дни в Карпатах сохранится лавинная опасность 3 уровня.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"15-17 декабря в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей будет сохраняться значительная лавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, на выходных в Украине пройдут дожди и мокрый снег, на западе ожидается похолодание.