Погода на выходные: в Украине пройдут дожди и снег, на западе похолодает (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, на выходных в Украине пройдут дожди и мокрый снег, на западе ожидается похолодание.
В столице в субботу пройдет дождь, температура воздуха ночью 0°, днем +9°. В воскресенье мокрый снег, -2°...+2°.
Во Львове завтра пройдет снег, ночью -5°, днем +1°. В воскресенье без осадков, -6°…-1°.
В Карпатах объявили штормовое предупреждение
В Луцке в субботу ночью -2°, днем +1°, мокрый снег. В воскресенье ночью -4°, днем 0°, без осадков.
В Виннице в субботу пройдет дождь, температура воздуха 0°...+5°. В воскресенье до -3°, без осадков.
Одесситам на выходных обещают дожди. В субботу температура ночью +5°, днем +13°. В воскресенье -2°...+7°.
В Харькове в субботу ливень, температура ночью +7°, днем +9°. В воскресенье +2°...+9°, пройдет дождь.
В Днепре в субботу ливень. Температура ночью +8°, днем +11°. В воскресенье пройдет дождь, температура воздуха +2°...+10°.
В Симферополе завтра солнечно, +11°...+16°. В воскресенье +3°...+15°, ливень.
Жителям Мариуполя обещают на субботу переменную облачность, температура ночью +3°, днем +8°. В воскресенье без осадков, температура до +7°.
В Краматорске в субботу пройдет дождь, температура ночью +6°, днем +10°. В воскресенье температура до +8°, ливень.
В Северодонецке завтра пройдет дождь, температура ночью +4°, днем +11°. В воскресенье +4°...+8°, пасмурно.
Погода на курортах
В Буковеле в субботу пройдет ливень, температура до -7°. В воскресенье без осадков, ночью -9°, днем -4°.
В Моршине на Львовщине в субботу пройдет снег, ночью -3°, днем +2°. В воскресенье без осадков, ночью -8°, днем до 0°.
В Трускавце в субботу снег с дождем, температура до -3°. В воскресенье температура до -2°, без осадков.
В Сваляве завтра снег с дождем, -7°, в воскресенье без осадков, температура воздуха -13° …0°.
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Погода в Украине
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Винница+23°... +13°
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Днепр+24°... +14°
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Донецк+24°... +12°
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Житомир+25°... +14°
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Запорожье+23°... +14°
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Ивано-Франковск+22°... +8°
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Киев+26°... +15°
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Кировоград+24°... +14°
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Луганск+27°... +13°
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Луцк+28°... +12°
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Львов+25°... +10°
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Николаев+22°... +14°
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Одесса+23°... +14°
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Полтава+26°... +15°
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Ровно+27°... +11°
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Симферополь+20°... +11°
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Сумы+27°... +13°
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Тернополь+24°... +11°
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Харьков+26°... +15°
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Херсон+21°... +13°
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Хмельницкий+23°... +12°
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Черкассы+24°... +14°
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Чернигов+26°... +13°
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Черновцы+22°... +11°