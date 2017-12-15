Погода на выходные: в Украине пройдут дожди и снег, на западе похолодает (карта)

12:00, 15 декабря 2017
2709

Согласно данным Погода УНИАН, на выходных в Украине пройдут дожди и мокрый снег, на западе ожидается похолодание.

На выходных в Украине ожидаются осадки / УНИАН
На выходных в Украине ожидаются осадки / УНИАН

В столице в субботу пройдет дождь, температура воздуха ночью 0°, днем +9°. В воскресенье мокрый снег, -2°...+2°.

Во Львове завтра пройдет снег, ночью -5°, днем +1°. В воскресенье без осадков, -6°…-1°.

В Карпатах объявили штормовое предупреждение

В Луцке в субботу ночью -2°, днем +1°, мокрый снег. В воскресенье ночью -4°, днем 0°, без осадков.

В Виннице в субботу пройдет дождь, температура воздуха 0°...+5°. В воскресенье до -3°, без осадков.

Одесситам на выходных обещают дожди. В субботу температура ночью +5°, днем +13°. В воскресенье -2°...+7°.

В Харькове в субботу ливень, температура ночью +7°, днем +9°. В воскресенье +2°...+9°, пройдет дождь.

Прогноз на 16 декабря / УНИАН
Прогноз на 16 декабря / УНИАН
Прогноз на 17 декабря / УНИАН
Прогноз на 17 декабря / УНИАН

В Днепре в субботу ливень. Температура ночью +8°, днем +11°. В воскресенье пройдет дождь, температура воздуха +2°...+10°.

В Симферополе завтра солнечно, +11°...+16°. В воскресенье +3°...+15°, ливень.

Жителям Мариуполя обещают на субботу переменную облачность, температура ночью +3°, днем +8°. В воскресенье без осадков, температура до +7°.

В Краматорске в субботу пройдет дождь, температура ночью +6°, днем +10°. В воскресенье температура до +8°, ливень.

В Северодонецке завтра пройдет дождь, температура ночью +4°, днем +11°. В воскресенье +4°...+8°, пасмурно.

Погода на курортах

В Буковеле в субботу пройдет ливень, температура до -7°. В воскресенье без осадков, ночью -9°, днем -4°.

В Моршине на Львовщине в субботу пройдет снег, ночью -3°, днем +2°. В воскресенье без осадков, ночью -8°, днем до 0°.

В Трускавце в субботу снег с дождем, температура до -3°. В воскресенье температура до -2°, без осадков.

В Сваляве завтра снег с дождем, -7°, в воскресенье без осадков, температура воздуха -13° …0°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Киеве завтра без осадков, температура до +26° В Киеве завтра без осадков, температура до +26°
В Украине объявили штормовое предупреждение: ожидаются грозы и сильный ветер В Украине объявили штормовое предупреждение: ожидаются грозы и сильный ветер
Укргидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды на реках Укргидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды на реках
Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине
В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +27° В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +27°
Синоптик предупредила о резком ухудшении погоды в Киеве и области (карты) Синоптик предупредила о резком ухудшении погоды в Киеве и области (карты)
В Киеве завтра без осадков, температура до +27° В Киеве завтра без осадков, температура до +27°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 27 °
Практически безоблачно
Погода Стерлинг
56 %
765 мм
3.1 м/с
2 %
Лента новостей