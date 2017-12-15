Погода на выходные: в Украине пройдут дожди и снег, на западе похолодает (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, на выходных в Украине пройдут дожди и мокрый снег, на западе ожидается похолодание.

На выходных в Украине ожидаются осадки / УНИАН

В столице в субботу пройдет дождь, температура воздуха ночью 0°, днем +9°. В воскресенье мокрый снег, -2°...+2°.

Во Львове завтра пройдет снег, ночью -5°, днем +1°. В воскресенье без осадков, -6°…-1°.

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В Луцке в субботу ночью -2°, днем +1°, мокрый снег. В воскресенье ночью -4°, днем 0°, без осадков.

В Виннице в субботу пройдет дождь, температура воздуха 0°...+5°. В воскресенье до -3°, без осадков.

Одесситам на выходных обещают дожди. В субботу температура ночью +5°, днем +13°. В воскресенье -2°...+7°.

В Харькове в субботу ливень, температура ночью +7°, днем +9°. В воскресенье +2°...+9°, пройдет дождь.

Прогноз на 16 декабря / УНИАН

Прогноз на 17 декабря / УНИАН

В Днепре в субботу ливень. Температура ночью +8°, днем +11°. В воскресенье пройдет дождь, температура воздуха +2°...+10°.

В Симферополе завтра солнечно, +11°...+16°. В воскресенье +3°...+15°, ливень.

Жителям Мариуполя обещают на субботу переменную облачность, температура ночью +3°, днем +8°. В воскресенье без осадков, температура до +7°.

В Краматорске в субботу пройдет дождь, температура ночью +6°, днем +10°. В воскресенье температура до +8°, ливень.

В Северодонецке завтра пройдет дождь, температура ночью +4°, днем +11°. В воскресенье +4°...+8°, пасмурно.

Погода на курортах

В Буковеле в субботу пройдет ливень, температура до -7°. В воскресенье без осадков, ночью -9°, днем -4°.

В Моршине на Львовщине в субботу пройдет снег, ночью -3°, днем +2°. В воскресенье без осадков, ночью -8°, днем до 0°.

В Трускавце в субботу снег с дождем, температура до -3°. В воскресенье температура до -2°, без осадков.

В Сваляве завтра снег с дождем, -7°, в воскресенье без осадков, температура воздуха -13° …0°.

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