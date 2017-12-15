Эпицентр подземных толчков располагался рядом с городом Кимицу.

В Японии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

В пятницу, 15 декабря, в Японии произошло землетрясение магнитудой 4,5.

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Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 14 км на юго-восток от города Кимицу. Очаг землетрясения залегал на глубине 91,7 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в результате мощного землетрясения в Южной Корее пострадали 15 человек.