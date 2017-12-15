Киевлян предупреждают о тумане
Видимость 200-500 м.
Сегодня в Киеве в первой половине дня ожидается туман.
В Киеве сегодня без осадков, температура до +4°
Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
"В первой половине дня 15 декабря в Киеве туман, видимость 200-500 м", - говорится в сообщении.
Напомним, 15 декабря в Карпатах ожидается ухудшение погодных условий.
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