Киевлян предупреждают о тумане

10:32, 15 декабря 2017
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Видимость 200-500 м.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Сегодня в Киеве в первой половине дня ожидается туман.

В Киеве сегодня без осадков, температура до +4°

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

"В первой половине дня 15 декабря в Киеве туман, видимость 200-500 м", - говорится в сообщении.

Напомним, 15 декабря в Карпатах ожидается ухудшение погодных условий.

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