В Карпатах объявили штормовое предупреждение

Порывы ветра будут достигать 30-35 м/с.

На западе ожидаются сильные дожди / УНИАН

Сегодня, 15 декабря, в Карпатах ожидается ухудшение погодных условий.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"15 декабря в Карпатах сильный дождь и мокрый снег, на высокогорье порывы ветра 30-35 м/с, метели", - говорится в сообщении.

Напомним, в пятницу, 15 декабря, в Украине сохранится теплая погода, на западе пройдут дожди.