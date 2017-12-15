В Карпатах объявили штормовое предупреждение

09:34, 15 декабря 2017
13

Порывы ветра будут достигать 30-35 м/с.

На западе ожидаются сильные дожди / УНИАН
На западе ожидаются сильные дожди / УНИАН

Сегодня, 15 декабря, в Карпатах ожидается ухудшение погодных условий.

В Киеве сегодня без осадков, температура до +4°

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"15 декабря в Карпатах сильный дождь и мокрый снег, на высокогорье порывы ветра 30-35 м/с, метели", - говорится в сообщении.

Напомним, в пятницу, 15 декабря, в Украине сохранится теплая погода, на западе пройдут дожди.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Киеве завтра без осадков, температура до +26° В Киеве завтра без осадков, температура до +26°
Погода на 9 мая: в Украине местами пройдут дожди, на востоке температура до +27° (видеопрогноз) Погода на 9 мая: в Украине местами пройдут дожди, на востоке температура до +27° (видеопрогноз)
В Украине объявили штормовое предупреждение: ожидаются грозы и сильный ветер В Украине объявили штормовое предупреждение: ожидаются грозы и сильный ветер
Мощный ливень затопил остров на юго-востоке Китая Мощный ливень затопил остров на юго-востоке Китая
В Украине сегодня местами пройдут дожди, температура до +28° (карта) В Украине сегодня местами пройдут дожди, температура до +28° (карта)
В Киеве началось метеорологическое лето В Киеве началось метеорологическое лето
В Киеве завтра без осадков, температура до +27° В Киеве завтра без осадков, температура до +27°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 25 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
52 %
765 мм
2.5 м/с
2 %
Лента новостей