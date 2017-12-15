В Киеве сегодня без осадков, температура до +4°

Согласно данным Погода УНИАН, 15 декабря в столице без осадков, температура до +4°.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +3°, вечером - до +4°. Ветер переменный, до 6,5 м/с.

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Солнце в столице взошло в 07:51, а зайдет в 15:54.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря в Украине местами пройдут дожди и снег, в большинстве регионов сохранится теплая погода.

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