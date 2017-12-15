В Украине сегодня практически без осадков, на юге до +13° (карта)

08:05, 15 декабря 2017
992

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 15 декабря, в Украине сохранится теплая погода, на западе пройдут дожди.

В Украине сегодня практически без осадков / УНИАН
В Украине сегодня практически без осадков / УНИАН

На востоке без осадков, температура до +8°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +13°.

На западе Украины в пятницу пройдут ливни. Днем до +10°.

В северных областях без осадков. Температура до +4°. В центре без осадков, температура до +9°.

Прогноз на 15 декабря / УНИАН
Прогноз на 15 декабря / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 15 декабря — день Аввакума. Если луна светит ночью ярко или ее нет, а небо усыпано яркими звездами, будет ясный морозный день.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Киеве завтра без осадков, температура до +26° В Киеве завтра без осадков, температура до +26°
Погода на 9 мая: в Украине местами пройдут дожди, на востоке температура до +27° (видеопрогноз) Погода на 9 мая: в Украине местами пройдут дожди, на востоке температура до +27° (видеопрогноз)
В Украине объявили штормовое предупреждение: ожидаются грозы и сильный ветер В Украине объявили штормовое предупреждение: ожидаются грозы и сильный ветер
Укргидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды на реках Укргидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды на реках
Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине
В Киеве началось метеорологическое лето В Киеве началось метеорологическое лето
В Киеве завтра без осадков, температура до +27° В Киеве завтра без осадков, температура до +27°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 25 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
52 %
765 мм
2.5 м/с
2 %
Лента новостей