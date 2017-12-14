В сети появилось видео масштабного наводнения на Закарпатье

20:07, 14 декабря 2017
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Из-за дождя и таяния снега, уровень воды в Уже, Боржаве и Латорице поднялся до двух с половиной метров и продолжает расти.

В сети появилось видео масштабного наводнения на Закарпатье. Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Из-за дождя и таяния снега, уровень воды в Уже, Боржаве и Латорице поднялся до двух с половиной метров и продолжает расти. Вода залила триста гектаров сельскохозяйственных угодий и две дороги между реками.

Временно запретили проезд легкового транспорта по некоторым дорогам местного значения в Ужгородском и Виноградовском районах Закарпатья.

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